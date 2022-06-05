Basketbolda final serisinin programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.



TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.



İlk iki maça sarı-lacivertli takımın ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:



1. Maç



7 Haziran Salı



20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)



2. Maç



9 Haziran Perşembe



20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)



3. Maç



11 Haziran Cumartesi



19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)





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