02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Basketbolda 2. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta cuma günü başlayacak.

calendar 02 Ekim 2025 11:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda 2. hafta heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı cuma oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:


-Cuma:

19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

- 4 Ekim Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.30 Mersinspor-Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

- 5 Ekim Pazar:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)

- 6 Ekim Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

