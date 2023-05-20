Basketbol Süper Ligi'nde ilk play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'in play-off rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde ilk play-off eşleşmeleri belli oldu
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20 Mayıs 2023 18:03
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off turunun ilk iki eşleşmesi belli oldu.

Galatasaray Nef'in play-off'a girmeyi garantilemesinin ardından lider Türk Telekom ile eşleşirken, ligin ikinci sırasındaki Fenerbahçe Beko ise 7. sıradaki TOFAŞ ile eşleşti.

Pazar ve pazartesi günlerinde oynanacak maçların ardından normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte diğer play-off eşleşmeleri de belli olacak.

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