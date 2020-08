Başkan çıldırdı! 500 bin euro prim

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen PSG'de başkan Nasser El-Khelaifi'nin astronomik bir prim miktarını futbolculara dağıtacağı ortaya çıktı.



Kulübü satın aldığı günden bu yana yüksek bonservis bedelleri ödeyerek adından söz ettiren El-Khelaifi'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunması karşılığında her bir futbolcuya 500 bin euro vereceği belirtildi. Katarlı başkanın Ligue 1 şampiyonluğu, Lig Kupası ve Fransa Kupası şampiyonluğu karşılığında her bir futbolcuya 50 bin euro prim ödediği bilgisi de iddialar arasında yer aldı.



PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar geldiği turnuva yolculuğunda ise maç galibiyetleri için toplamda 400 bin euroyu ödediği, şampiyonluk halinde her bir futbolcunun toplamda 1 milyon euro ekstra prim ödemesi aldığı da Fransa basınının haberlerine yansıdı.