İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yaptığı Corinthians, yıldız oyuncu için harekete geçti.



PEREIRA'NIN TAKIMI RONALDO'YU İSTİYOR



İspanyol ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Corinthians, Cristiano Ronaldo'yu resmen istiyor. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves "Futbolda her şey mümkün. Böyle bir ihtimal daha önce yoktu ama şimdi gözümüz üzerinde" ifadelerini kullandı.



RONALDO'NUN ANILDIĞI TAKIMLAR



Yakın zamanda Cristiano Ronaldo'nun adı Atletico Madrid, Chelsea, Napoli, Bayern Münih gibi dev takımlarla anılmıştı. 37 yaşındaki Ronaldo geçen sezon 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.



HAZIRLIK MAÇINDA STADI TERK ETTİ



Ailevi nedenleri gerekçe göstererek hazırlık kampına katılmayan futbolcu, takımı Manchester United'ın İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ilk 45 dakika forma giymiş, devre arasında oyundan alınınca stadı terk etmişti.





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