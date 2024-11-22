Başakşehir, Gaziantep deplasmanında

Başakşehir, Süper Lig'de cumartesi Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Gaziantep deplasmanında
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22 Kasım 2024 12:30
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında cumartesi deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Son 3 maçında 2 galibiyet alan Gaziantep FK ise haftaya 12 puanla giriyor.

Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

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