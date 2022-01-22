Başakşehir galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti.



Galibiyet özlemi dört maça yükselen turuncu-lacivertli ekip 34 puanda kaldı.



Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Altay'ı konuk edecek.





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