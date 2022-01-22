Başakşehir galibiyete hasret kaldı

Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi dört maça yükseldi.

Haber; AA
Abone Ol
Başakşehir galibiyete hasret kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 21:34
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti.

Galibiyet özlemi dört maça yükselen turuncu-lacivertli ekip 34 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Altay'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.