Başakşehir'e yıldız isminden müjdeli haber

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında 21 Nisan Pazar (yarın) Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki takımdan Çaykur Rizespor 48 puanla 5, RAMS Başakşehir ise 46 puanla 6. sırada haftaya giriyor.



Son iki maçında 4 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 32 mücadelede 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.



Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı son 3 maçı da kazandı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.



PIATEK DÖNÜYOR



RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, yarın sahadaki yerini alabilecek.



İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu 4 futbolcu, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Atakaş Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.





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