Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Bir sezon daha Barcelona'da kalan Lionel Messi'den maaşında indirim yapması istenecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek
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14 Eylül 2020 19:34
Barcelona'da bir sezon daha kalacağı kesinleşen Lionel Messi'nin gelecek sezondaki adresi merak ediliyor. Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Arjantinli oyuncudan bu sezon için indirim isteyecek.

Barcelona'da yeni sezonda oyunculardan maaş indirimi beklenirken, Messi'nin bu konuda başı çekmesi planlanıyor.

Arjantinli süper yıldız Katalan ekibinden senelik 80 milyon avro civarında net ücret kazanıyor. Lionel Messi, Forbes'un açıkladığı en çok kazanan futbolcular listesinde de zirvede yer aldı.

Lionel Messi ve Josep Bartomeu'nun yakın zamanda bir araya gelip maaş konusunu masaya yatırması bekleniyor.



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