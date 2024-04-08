NBA'in efsane oyuncusu Charles Barkley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny ile oynamasını istemediğini söyledi.



CNN'e konuşan Barkley, yakın zamanda 2024 NBA Draftı'na katılacağını duyuran Bronny'nin bu yaz babasıyla takım arkadaşı olmasını istemediğini açıkladı:



"Oğluyla oynamasını istemem. Oğlunun yolunu tek başına çizmesini isterim. LeBron'un takımına giderse, bu jenerasyonda halen daha büyük bir yıldız olduğu için gereğinden fazla spot ışığı altında kalacaktır. Bence çocuğun bir oyuncu ve birey olarak gelişebilmesi için kendi başına oynaması gerekiyor. Çocuğunuzu böyle bir baskı altına almak istemezsiniz..."



USC Trojans formasıyla ilk sezonunu henüz yeni bitirmiş olan Bronny, geçtiğimiz günlerde drafta katılacağını açıklamıştı ve önümüzdeki birkaç haftayı ligdeki takımların ilgisini ölçmekle geçirecek. Bronny aynı zamanda transfer portalına da girerek gelecek sezon için halen kolejde oynamaya devam etme ihtimalini canlı tuttu.





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