Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla ilk maçında!

Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, sarı - kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla ilk maçında!
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28 Temmuz 2021 21:52
Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Geçen sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde tamamlayan 21 yaşındaki Ümit Milli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk kez PSV Eindhoven karşılaşmasında görevlendirildi.


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