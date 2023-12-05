Barcelona'ya Ter Stegen'den kötü haber!

Barcelona'da Marc Andre Ter Stegen sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Alman kalecinin 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya Ter Stegen'den kötü haber!
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05 Aralık 2023 21:14
Barcelona'ya Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen'den kötü haber geldi.

Katalan devi, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Stegen, ameliyatının ardından 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'da Stegen'in olmadığı dönemde Rayo Vallecano, Porto ve Atletico Madrid maçlarında olduğu gibi kalede Inaki Pena'nın forma giymesi bekleniyor.

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