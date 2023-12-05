Barcelona'ya Ter Stegen'den kötü haber!

Barcelona'ya Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen'den kötü haber geldi.
Katalan devi, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.
Stegen, ameliyatının ardından 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
Barcelona'da Stegen'in olmadığı dönemde Rayo Vallecano, Porto ve Atletico Madrid maçlarında olduğu gibi kalede Inaki Pena'nın forma giymesi bekleniyor.
Katalan devi, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.
Stegen, ameliyatının ardından 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
Barcelona'da Stegen'in olmadığı dönemde Rayo Vallecano, Porto ve Atletico Madrid maçlarında olduğu gibi kalede Inaki Pena'nın forma giymesi bekleniyor.
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