Barcelona'ya Jonathan Tah transferinde dev rakip!

Bayer Leverkusen'in başarılı savunmacısı Jonathan Tah, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Alman futbolcunun bu tercihi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.



Başta Inter olmak üzere birçok takım, 28 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor ve Tah'ı gelecek sezon için transfer listesine eklemiş durumda.



INTER TRANSFER REKABETİNE DAHİL



İtalyan devi Inter, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman stoper Jonathan Tah için harekete geçmeye hazırlanıyor. Savunma hattına güç katacağına inandıkları başarılı futbolcuyu kadrolarına katmak isteyen Milano ekibi, transferde Barcelona ve bazı Premier Lig kulüplerinin de devrede olması nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Özellikle mali rekabetin artması, Inter yönetimini dikkatli adımlar atmaya zorluyor.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon Leverkusen'de 46 maçta forma giyen yıldız stoper, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



