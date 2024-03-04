Barcelona'ya De Jong'tan kötü haber!

Barcelona'da sakatlığı bulunan Frenkie de Jong, 4-5 hafta formasından uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya De Jong'tan kötü haber!
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04 Mart 2024 16:42
Barcelona'ya, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'tan kötü haber geldi.

Kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması tespit edildiğini açıkladı.

Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

Barcelona'da bu sezon 27 maçta süre bulan Frenkie de Jong, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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