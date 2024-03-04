Barcelona'ya De Jong'tan kötü haber!

Barcelona'ya, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'tan kötü haber geldi.
Kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması tespit edildiğini açıkladı.
Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
Barcelona'da bu sezon 27 maçta süre bulan Frenkie de Jong, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması tespit edildiğini açıkladı.
Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
Barcelona'da bu sezon 27 maçta süre bulan Frenkie de Jong, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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