İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 4-0'lık skorla kazandı.



Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi olan Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang , 73. dakikada Ousmane Dembele, 90. dakikada Luuk de Jong ve 90+4. dakikada Memphis Depay attı.



La Liga'daki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Barcelona, Athletic Bilbao'ya karşı son 21 yılda evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi ve puanını 45'e yükseltti. Athletic Bilbao ise bu mağlubiyetle birlikte 37 puanda kaldı.



Barcelona, gelecek hafta Elche'ye konuk olacak. Athletic Bilbao ise evinde oynayacağı Levante maçıyla bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.





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