Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.



Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 47. dakikada Lamine Yamal ve 72. dakikada Ronald Araujo kaydetti.



Atalanta'nın gollerini ise 67. dakikada Ederson ve 79. dakikada Mario Pasalic kaydetti.



Atalanta'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, karşılamayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanda tamamlayan Barcelona, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.



15 puana ulaşan Atalanta ise 9. sırada kaldı ve play off turuna yükseldi.



Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.



