Barcelona, Galatasaray maçına 6 eksikle geliyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.

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Barcelona, Galatasaray maçına 6 eksikle geliyor
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16 Mart 2022 10:13
Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İstanbul'da karşılaşacak olan Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.

Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde kadroda yer almıyor.

İşte Barcelona'nın kamp kadrosu;



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