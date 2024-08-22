Barcelona'da Jadon Sancho planı!

Barcelona, Manchester United'dan Jadon Sancho ile ilgileniyor.



İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Katalan devinin, Sancho'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.



TAMAMEN GÖZDEN DÜŞTÜ



İngiliz yıldızın, Manchester United'a geri dönmesine rağmen İngiliz ekibinde tamamen gözden çıkartıldığı kaydedildi. Manchester United'ın, Sancho için beklentisinin 40 milyon sterlin (47 milyon euro) olduğu ancak bu rakama henüz bir alıcı bulamadıkları ifade edildi.



BARCELONA KİRALIK İSTİYOR



Barcelona'nın, Manchester United'ın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. İngiliz yıldızın yüksek maaşının da Barcelona için bir engel olduğu ve olası bir kiralık anlaşmada Sancho'nun maaşının Manchester United ve Barcelona arasında paylaştırılabileceği iddia edildi.



DORTMUND'A KİRALANDI



Jadon Sancho, geçen sezon Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ile sorun yaşamasının ardından devre arası transfer döneminde eski takımı Borussia Dortmund'a geri dönmüştü.



MAÇ KADROSUNA ALINMADI



Sezonun sona ermesiyle birlikte Manchester United'a geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, ligin ilk haftasında oynanan Fulham maçında kadroda yer almamıştı. Erik ten Hag, Sancho'nun tamamen hazır olmadığı için kadroda yer almadığını söylemişti.



2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Manchester United, Jadon Sancho'yu 2021 yazında 85 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'dan kadrosuna katmıştı.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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