Katalan ekibi Barcelona, Gavi'nin geleceğiyle ilgili kararını verdi. Barcelona, futbolcu ile yeni sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.



GAVI BARCELONA'DA DEVAM EDECEK



Barcelona'dan yapılan açıklamada, Pablo Peez Gavira yani Gavi ile 30 Haziran 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalanacağı bildirildi.



1 MİLYAR EURO BEDELİ VAR



Öte yandan 18 yaşındaki futbolcunun satın alma maddesi de belli oldu. Barcelona, Gavi'nin bedelini 1 milyar euro olarak belirlediğini resmi siteden duyurdu.



EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN GAVI...



5 Ağustos 2004'te Sevilla yakınlarında bir kasabada doğan Gavi, Real Betis döneminden sonra kendisini çok geliştirdi. 2015-16 sezonu onun için deyim yerindeyse bir kader hamlesiydi. Barcelona'ya katılması ve U19 kadrosuna ulaşmak için verdiği mücadele takdire şayandı.



2021'de Barcelona B takımı'nda Nico Gonzalez'in yerine geçip formayı alması dikkati çekti. Sonrasında B takımı adına Espanyol'a karşı oynayarak yerel bir derbinin heyecanını tattı. B Takımı'nda henüz 2 kez forma giymişken, o dönemin teknik direktörü Ronald Koeman, genç orta saha oyuncusunu fark etmiş ve 2021-22 sezonu öncesinde kadroya dahil etmişti.



2021 yılı Ağustos ayında Gavi, Getafe'ye karşı ilk resmi maçını oynadı. Sadece 17 yaş 24 günlük bir futbolcu olan Gavi, Getafe maçıyla birlikte Barcelona tarihinin dördüncü en genç oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Barcelona formasıyla önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen Gavi, 2021 yılı Aralık ayında Elche'yi 3-2 yendikleri maçta da gol attı ve kulübün bu alanda en genç üçüncü golcüsü oldu.



Çalışkan ve yetenekli bir orta saha oyuncusu olan Gavi; La Masia'daki sistem sebebiyle birçok konuda bilgili. Teknik olarak yeterliliği sorgulanmayacak olan futbolcu, önümüzdeki dönemlerde de her teknik direktörün isteyeceği ama kolay kolay erişemeyeceği bir yıldız.





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