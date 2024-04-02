Barça, Xavi'yi Haaland ile ikna edecek!

Barcelona, ayrılık kararı alan Xavi'yi takımda tutmak istiyor.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, ayrılık kararı alan Xavi'yi takımda kalması için ikna etmeye çalışacak.



HAALAND KOZUNU KULLANACAK



Başkan Joan Laporta, İspanyol teknik adama 2025'te Erling Haaland'ı transfer etme vaadinde bulunacak.



Haberde Barcelona'nın iyi formunu devam ettirmesi halinde Xavi ile görüşmeleri sıklaştıracağı ifade edildi.



Öte yandan yönetimin, İspanyol teknik adamın genç oyuncularla olan uyumunun devam etmesini istediği için de Xavi'nin ayrılmasını istemediği belirtildi.



AYRILIK KARARI SONRASI YENİLMEDİ



Katalanlar, Xavi'nin sezon sonunda ayrılacağını açıkladıktan sonra 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU