Barça, Xavi'yi Haaland ile ikna edecek!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, ayrılık kararı alan Xavi'yi ikna etmek için Erling Haaland kozunu kullanacak. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barça, Xavi'yi Haaland ile ikna edecek!
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02 Nisan 2024 14:56
Son güncelleme 02 Nisan 2024 14:58
Barcelona, ayrılık kararı alan Xavi'yi takımda tutmak istiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, ayrılık kararı alan Xavi'yi takımda kalması için ikna etmeye çalışacak.

HAALAND KOZUNU KULLANACAK

Başkan Joan Laporta, İspanyol teknik adama 2025'te Erling Haaland'ı transfer etme vaadinde bulunacak.

Haberde Barcelona'nın iyi formunu devam ettirmesi halinde Xavi ile görüşmeleri sıklaştıracağı ifade edildi.

Öte yandan yönetimin, İspanyol teknik adamın genç oyuncularla olan uyumunun devam etmesini istediği için de Xavi'nin ayrılmasını istemediği belirtildi.

AYRILIK KARARI SONRASI YENİLMEDİ

Katalanlar, Xavi'nin sezon sonunda ayrılacağını açıkladıktan sonra 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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