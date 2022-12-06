Baran Aksaka: 'Derslerimizi çıkaracağız'

Galatasaray'ın genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka, 4-3 kaybedilen Villarreal karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.



Bireysel olarak iyi bir performans sergilediğini ifade eden Baran Aksaka, şu ifadeleri kullandı;



"Her şeyden önce bu bir hazırlık maçı ve bence bu iki maçta da bireysel olarak iyi oynadığımı düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Maçı çevirebilirdik. Bugün galip de gelebilirdik. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Derslerimizi çıkaracağız. Okan Hocamız hepimize şans veriyor. Maçı bitiren kadronun neredeyse hepsi alt yapıdan gelme oyunculardı."





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