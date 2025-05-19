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Bandırmaspor, final kapısını araladı!

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

calendar 19 Mayıs 2025 22:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bandırmaspor, final kapısını araladı!
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Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'a konuk oldu.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 4-1 kazandı.

Karşılaşmada Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltı noktasından Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao kaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 27. dakikada Florent Hasani attı.

Rövanş karşılaşması, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.




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