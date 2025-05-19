Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'a konuk oldu.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 4-1 kazandı.



Karşılaşmada Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltı noktasından Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao kaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 27. dakikada Florent Hasani attı.



Rövanş karşılaşması, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.



Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.



Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.







