Bandırma, Göztepe'yi son dakikada yıktı!

Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin ilk golü 65. dakikada Sedat Şahintürk'ten gelirken, konuk ekip 3 dakika sonra Yasin Öztekin ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın son dakikalarına girerken Bandırmaspor'da Atabey Çiçek 89. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Bandırmasıpor sahadan 3 puanla ayrıldı.



Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 6'ya yükseltti. Göztepe ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor Denizli deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Emrah Ünal

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Okan Alkan), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Dembele)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 58 Emre Çolak), Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mamah (Dk. 70 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 90+1 Mihojevic)

Goller: Dk. 65 Sedat Şahintürk, Dk. 89 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 68 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mamah, Dk. 45+2 Arslanagic (Göztepe)





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