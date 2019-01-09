Mario Balotelli'nin Fransa günleri sona eriyor.İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Marsilya ile anlaşma sağlayamayan Mario Balotelli'nin rotası İtalya'ya döndü. Menajeri Mino Raiola'nın orta sıra İtalyan orta sıra kulüpleriyle görüşme halinde olduğu kaydedildi.Balotelli'nin Inter veya Milan'ı istemesine rağmen bu kulüplerin ilgi göstermediği, şu an oyuncuyla Sampdoria, Bologna, Parma ve Sassuolo'nun ilgilendiği yazıldı.2016 yazında Fransa'ya giden 28 yaşındaki Mario Balotelli, Ligue 1'de forma giydiği 51 maçta 33 gol attı.