  •  
    Sürpriz Pato gelişmesi! Başkan tutuklanınca...
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'ın yaptığı teklife yanıtı "olumsuz" oldu!..
  •  
    Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir hedef!..
  •  
    Yanal istemedi, Terim'e haber yolladı; Beni alın

Balotelli'nin Fransa günleri sona erdi!

Mario Balotelli'nin Nice'ten ayrılma kararı aldıktan sonra Marsilya ile de anlaşamadığı ve dört İtalyan kulübünden birine gideceği yazıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Balotelli'nin Fransa günleri sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 02:47
Mario Balotelli'nin Fransa günleri sona eriyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Marsilya ile anlaşma sağlayamayan Mario Balotelli'nin rotası İtalya'ya döndü. Menajeri Mino Raiola'nın orta sıra İtalyan orta sıra kulüpleriyle görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Balotelli'nin Inter veya Milan'ı istemesine rağmen bu kulüplerin ilgi göstermediği, şu an oyuncuyla Sampdoria, Bologna, Parma ve Sassuolo'nun ilgilendiği yazıldı.

2016 yazında Fransa'ya giden 28 yaşındaki Mario Balotelli, Ligue 1'de forma giydiği 51 maçta 33 gol attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için