Balıkesirspor'un Play-Off inadı sürüyor

TFF 3. Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla alt sıralardan kurtulan Balıkesirspor, play-off yarışına ortak oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Balıkesirspor'un Play-Off inadı sürüyor
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26 Şubat 2024 15:27
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkışa imza atarak düşme hattından uzaklaşan Balıkesirspor, play-off yarışına ortak oldu.

Grupta iç sahadaki Muş 1984 Muşspor beraberliği sonrası deplasmanda Alanya Kestelspor'u 3-0'lık farklı skorla yenen Bal-Kes, 24 puanla 8'inci sıraya tırmandı. Balıkesirspor'un play-off barajıyla arasındaki puan farkı 6'ya düştü.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta 30 puanla play-off'un son basamağındaki Orduspor 1967'yi ağırlayacağı maça farkı 3 puana düşürme hedefiyle çıkacak.

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