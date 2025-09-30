Balıkesirspor'dan görüntülü tepki

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde oynadığı Kütahyaspor maçında uzatma anlarında 2-1 öndeyken hakemin kaleci Furkan'ın topu elinde fazla tutup 8 saniye ihlali yaptığı gerekçesiyle rakip lehine verdiği korner kararı sonrası kalesinde beraberlik golünü gören Balıkesirspor'un tepkisi devam ediyor.diyen Balıkesirspor, görüntülü savunmayla Futbol Federasyonu'na itiraz etti. Kaleci Furkan'ın son anlarda topu elinde 8 saniye değil 6.58 saniye tuttuğunu görüntüyle belgeleyen kırmızılı-beyazlılar, hakemle ilgili disiplin cezası talep etti. Balıkesirspor'un maçta o anların görüntüsüyle TFF'ye gönderdiği itirazda şu ifadeler yer aldı: