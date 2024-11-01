Balıkesirspor'da Veyis Kanber dönemi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Veyis Kanber oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da Veyis Kanber dönemi
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01 Kasım 2024 17:24
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Veyis Kanber getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, son olarak Çayelispor'u çalıştıran 54 yaşındaki Veyis Kanber ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma hocamıza ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Daha önce Hacettepe ve Efeler 09 SFK kulüplerinde görev yapan Kanber, bu sezon Balıkesirspor'a rakip oldukları karşılaşmadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Kanber, amatörden çıkardığı Aydın temsilcisi Efeler'e üst üste iki sezon Play-Off oynattı. Play-Off hattında yer alan Balıkesirspor'da ilk 7 maçta teknik adam olarak Levent Eriş görev yapmıştı
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