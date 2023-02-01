Bakayoko, Adana Demirspor'dan son anda vazgeçti

Adana Demirspor'un orta sahaya transferini düşündüğü isimlerin başında Tiemoue Bakayoko geliyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Bakayoko'nun da abisi problem. Zorlaştırıyor." sözlerini kullanmıştı. Bakayoko transferinin perde arkası ortaya çıktı.



KULÜP BİNASINDA VAZGEÇTİ



Adana Demirspor bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan'da kiralık olarak Bakayoko'nun hem kendisiyle hem kulüpleriyle anlaşma sağladı. Skorer'in edindiği bilgiye göre resmi evrakları imzalamak için kulüp binasına giden Bakayoko imzadan son anda vazgeçti ve transfer yattı.



Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Bakayoko'nun Adana Demirspor'a transferi oldukça zorlaştı. Adana Demirspor'un orta saha bölgesi için farklı alternatiflere yöneleceği öğrenildi.



Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçından sonra iki transfer daha yaparak transferi kapatacağı öğrenildi.









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