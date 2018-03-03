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Badou Ndiaye, takım arkadaşıyla kavga etti!

Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig takımı Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, Southampton maçı sonrası takım arkadaşı Bruno Martins Indi ile kavga etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Badou Ndiaye, takım arkadaşıyla kavga etti!
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03 Mart 2018 20:12
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma hesapları yapan Southampton iel Stoke City'nin mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Southampton 28, Stoke City 27 puanla haftayı kapatırken, maç sonu gerginlik çıktı.

Southampton ile golsüz berabere kalan Stoke City'de Bruno Martins Indi ile Badou Ndiaye arasında gerginlik yaşandı. Kurt Zouma iki ismi sakinleştirmeye çalıştı.









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