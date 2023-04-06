Badminton heyecanı Erzincan'da yaşandı

150 sporcunun katılımı ile Erzincan'da gerçekleşen Türkiye Okul Sporları Gençler Badminton Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Badminton heyecanı Erzincan'da yaşandı
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06 Nisan 2023 17:28
Türkiye Okul Sporları Gençler Badminton Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi.

Yıldırım Akbulut ve Merkez Spor Salonlarında yapılan organizasyona, 14 kız ve 16 erkek takımında 150 sporcu katıldı.

Erkeklerde Samsun Özel Final Akademi Anadolu Lisesi birinci, Bursa Özel Mesafe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Ankara Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, İstanbul 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda Erzincan Anadolu Lisesi birinci, Ankara Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Erzincan Spor Lisesi üçüncü, Kilis Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırayı aldı.

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