Aziz Yıldırım'dan garanti: "Farkı kapat, yıldızları kap"

Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler zirveye yaklaşırsa Başkan Aziz Yıldırım da takıma seviye atlatacak isimleri kadroya dahil edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 08:43 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 03:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan garanti: 'Farkı kapat, yıldızları kap'
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Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyet camia üzerindeki olumsuz havayı bir anda dağıttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte artık geleceğe umutla bakılıyor. Başkan Aziz Yıldırım da hocasıyla yaptığı görüşmede ocak ayı için güvence verdi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına ortak olursa transferde kesenin ağzı açılacak.

3 BÖLGE ÖNCELİKLİ

Yönetim, ilk yarı sonuna kadar alınacak sonuçlarla bütçeyi belirleyecek. Stoper, 6-8 numara ve kanat öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunuyor.

SES GETİREN HAMLELER

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi isteyen Yıldırım, zirveyle farkın azalması hâlinde ilk başkanlık dönemindeki ses getiren hamlelerine yenilerini eklemek için harekete geçecek. 



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