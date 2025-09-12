Ayvalıkspor'dan kaleci hamlesi!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor transferin son gününde Kastamonuspor'dan kaleci Bartu Dinç ile sözleşme imzaladı.



Kırmızı-beyazlı kulüp 22 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili, "Hoş geldin Bartu Dinç! 2003 doğumlu genç kaleci Bartu Dinç, artık Ayvalıkgücü formasıyla sahada olacak. Ailemize katıldığın için mutluyuz, birlikte nice zaferlere!" açıklamasını yaptı.



Bartu Dinç, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor kalesini 2 kez korudu.