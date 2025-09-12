12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Ayvalıkspor'dan kaleci hamlesi!

Ayvalıkspor, Kastamonuspor'dan kaleci Bartu Dinç ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 12 Eylül 2025 14:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkspor'dan kaleci hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor transferin son gününde Kastamonuspor'dan kaleci Bartu Dinç ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp 22 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili, "Hoş geldin Bartu Dinç! 2003 doğumlu genç kaleci Bartu Dinç, artık Ayvalıkgücü formasıyla sahada olacak. Ailemize katıldığın için mutluyuz, birlikte nice zaferlere!" açıklamasını yaptı.

Bartu Dinç, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor kalesini 2 kez korudu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.