Ayvalıkgücü'nden 3 takviye birden

TFF 3'üncü Lig'deki Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor 3 transfer birden yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayvalıkgücü'nden 3 takviye birden
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27 Ağustos 2024 14:14
TFF 3'üncü Lig'deki Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor 3 transfer birden yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Karacabey Belediyespor'dan 25 yaşındaki eski kalecisi Deniz Çörtlen ve Gönen Belediyespor'dan 32 yaşındaki eski stoperi Serhat Hürriyet'i yuvaya döndürdü. Ayvalık, geçen sezon ara transfer döneminde Arnavutköy Belediyespor'dan kiraladığı 22 yaşındaki ön libero Fatih Mert Çırtlık'ı da takımıyla sözleşmesini feshetmesi sonrası bonservisiyle aldı.
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