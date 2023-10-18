Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başlıyor

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayacak.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 11 erkek ve 10 kız olmak üzere toplam 21 sporcu temsil edecek.



Üç gün sürecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli tekvandocular şunlar:



Erkekler: Yiğit Efe Erdoğan (148 santimetre), Utku Kap (148 santimetre), Muhammed Taha Yıldız (152 santimetre), Emir İsmail Topaloğlu (156 santimetre), Kaan Sarıbulut (160 santimetre), Mahmut İnan (164 santimetre), Egemen Kasap (168 santimetre), Mustafa Atlı (172 santimetre), Mustafa Taşdelen (176 santimetre), Ercan Berk İmamoğlu (180 santimetre), Berat Talha Yavuz (+180 santimetre)



Kızlar: Ebru Sevilay Abut (144 santimetre), İpek Azra Kaya (148 santimetre), Nisanur Akay (152 santimetre), Fatma Sakabaşı (156 santimetre), Leyla Özkan (160 santimetre), Şükran Aybike Futtu (164 santimetre), Elif Rana Yılmaz (168 santimetre), Aslı Cemre Ceylan (172 santimetre), Zeynep Nil Menekşe (176 santimetre), Aybel Yeler (+176 santimetre).



