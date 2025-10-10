09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya'da başladı

33 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya Manavgat'ta başladı. Türkiye, branşta ilk kez böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

calendar 10 Ekim 2025 00:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya'da başladı
Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.
 
Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlarda, 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor.
 
Türkiye Kürek Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Feza Tunç, yaptığı açıklamada, şampiyonanın Türkiye'nin bu branşta düzenlediği ilk organizasyon olduğunu söyledi.
 
Bunun devamının bir ay sonra dünya şampiyonasıyla taçlanacağını belirten Tunç, "Dünya şampiyonasını yine Antalya'nın güzel havasında ve atmosferinde tüm sporseverlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
 
Yarışlar, 13 Ekim'de sona erecek.
