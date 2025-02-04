Avrupa'da Galatasaray ve Manisa Basket karşı karşıya

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa'da Galatasaray ve Manisa Basket karşı karşıya
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04 Şubat 2025 17:26
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında 5 Şubat Çarşamba günü Manisa Basket'e konuk olacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabaka, 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius'a deplasmanda 86-66 kaybetti.

4 grupta yapılan mücadelelerin ardından gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Manisa Basket de Galatasaray da gruptaki ilk maçlarında mağlup oldu.

İki ekibin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı ise Galatasaray, uzatmalar sonucunda 115-105 kazandı.

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