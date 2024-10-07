Avni Aker ruhu gençlerle yaşatılacak

'Efsanelerle Yeniden' adlı futbol turnuvası 8 Ekim'de başlayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor iş birliğinde düzenlenecekadlı futbol turnuvası 8 Ekim'de başlayacak.

Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Avni Aker ruhunun gençlerle yaşatılacağını ve alanda 8-12 yaş grubu futbol müsabakalarına izin verileceğini duyurdu.Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor iş birliğinde düzenlenecek 'Efsanelerle Yeniden' adlı futbol turnuvası 8 Ekim Salı günü Avni Aker Millet Bahçesi'nde başlayacak. 2 gün sürecek olan turnuvada Trabzonspor'un efsane oyuncuları yeniden sahaya çıkıp, bir gösteri maçı gerçekleştirilecek. Trabzonspor'un unutulmaz isimleriyle şöhretler karması da sahada yer alacak. Turnuva, final maçı ile sona erecek. Bu yıl yaşamlarını yitiren Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve efsane başkanlar Ahmet Salih Erdem ile Mustafa Şamil Ekinci'nin anısına düzenlenecek olan turnuva öncesi bilgilendirme toplantısını düzenlendi. Toplantıya; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ahmet Yüksel Gülay ve Faruk Kanca, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, TFF Trabzon Bölge Müdürü ve Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk, Derviş Köz, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un efsane futbolcuları Mehmet Cemil Altın ve Hüseyin Tok da katıldı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek,dedi.Avni Aker ruhunun gençlerle yaşatılacağını ve alanda 8-12 yaş grubu futbol müsabakalarına izin verileceğini duyuran Kanca,diye konuştu.Diğer katılımcılar da Avni Aker'de tarih yazılan yılları hatırlatıp, turnuvanın önemine dikkat çeken konuşmalar yaptı. Bütün sporseverler turnuvayı izlemeye davet edildi.