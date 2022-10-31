Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Enis Bardhi'nin şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Makedon oyuncuya çekinmeden şut atabileceğini söyledi.
GOLLERİ ALKIŞLANIYOR
27 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da bir hayli etkili. Etkili şutlarıyla idmanlarda güzel goller atıyor. Golleri alkışlanıyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Makedon oyuncuya çekinmeden şut atabileceğini söyledi.
GOLLERİ ALKIŞLANIYOR
27 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da bir hayli etkili. Etkili şutlarıyla idmanlarda güzel goller atıyor. Golleri alkışlanıyor.