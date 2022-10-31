Avcı'dan Enis Bardhi'ye şut emri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,Enis Bardhi'ye çekinmeden şut atabileceğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avcı'dan Enis Bardhi'ye şut emri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2022 14:11
Enis Bardhi
Enis Bardhi
Trabzonspor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Enis Bardhi'nin şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Makedon oyuncuya çekinmeden şut atabileceğini söyledi.

GOLLERİ ALKIŞLANIYOR

27 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da bir hayli etkili. Etkili şutlarıyla idmanlarda güzel goller atıyor. Golleri alkışlanıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ