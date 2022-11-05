Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'daki karşılaşmada ev sahibi öne geçse de, Frankfurt sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Augsburg karşılaşmanın henüz 30. saniyesinde Mergim Berisha ile öne geçti. Frankfurt bu gole 13. dakikada Sebastian Rode ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Eintracht Frankfurt'ta 64. dakikada Ansgar Knauff sahneye çıktı ve maçın skorunu takımı lehine 2-1 olarak belirledi.
BERISHA'DAN 7 GOLLÜK KATKI
Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olmasının ardından Alman ekibindeki performansıyla dikkat çeken Berisha, bu karşılaşmadaki golüyle ligde gol sayısını 8 maçta 3'e çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanı sıra 4 de asist yaptı.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, ligde 23 puana yükseldi. Augsburg ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Augsburg, Union Berlin deplasmanına gidecek.
Augsburg karşılaşmanın henüz 30. saniyesinde Mergim Berisha ile öne geçti. Frankfurt bu gole 13. dakikada Sebastian Rode ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Eintracht Frankfurt'ta 64. dakikada Ansgar Knauff sahneye çıktı ve maçın skorunu takımı lehine 2-1 olarak belirledi.
BERISHA'DAN 7 GOLLÜK KATKI
Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olmasının ardından Alman ekibindeki performansıyla dikkat çeken Berisha, bu karşılaşmadaki golüyle ligde gol sayısını 8 maçta 3'e çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanı sıra 4 de asist yaptı.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, ligde 23 puana yükseldi. Augsburg ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Augsburg, Union Berlin deplasmanına gidecek.