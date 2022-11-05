Augsburg'ta Berisha yetmedi!

Augsburg, Mergim Berisha'nın henüz 30. saniyede gol attığı maçta sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Augsburg'ta Berisha yetmedi!
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05 Kasım 2022 19:27
Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'daki karşılaşmada ev sahibi öne geçse de, Frankfurt sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Augsburg karşılaşmanın henüz 30. saniyesinde Mergim Berisha ile öne geçti. Frankfurt bu gole 13. dakikada Sebastian Rode ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Eintracht Frankfurt'ta 64. dakikada Ansgar Knauff sahneye çıktı ve maçın skorunu takımı lehine 2-1 olarak belirledi.

BERISHA'DAN 7 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olmasının ardından Alman ekibindeki performansıyla dikkat çeken Berisha, bu karşılaşmadaki golüyle ligde gol sayısını 8 maçta 3'e çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanı sıra 4 de asist yaptı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, ligde 23 puana yükseldi. Augsburg ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Augsburg, Union Berlin deplasmanına gidecek.

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