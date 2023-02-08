Attila Gökçe: 'Yüreğindeki ahla ağlıyor'

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe de son günlerde yaşananları köşesine taşıdı ve Yılmaz Vural'ın durumu hakkında bilgiler aktardı.



İşte Attila Gökçe'nin "Hayat da sadece futbol değil" başlıklı yazısı



"Gözleri yarımşar limon, damlıyor feryadın kristalleri…



O adam ağlıyor, yalvarıyor, yardım talep ediyor. Acıyı paylaşıyor, vicdanları dürtüyor. Tam da sevgili kapı yoldaşım Ercan Güven'in yazdığı gibi: "Futbolun 'maçosu', sinir harbinin üstadı Volkan Demirel'in gözyaşlarını… Görmeyen… Yüreği cız etmeyen bir kişi var mı?"…



Volkan Demirel'i ilk kez "ağlarken" gördüm. Aktif futbol yıllarında ne hakem yanlışlarına ağladı, ne haksız penaltı kararlarına, ne yediği hatalı gollere ne de kaçan şampiyonluklara... Hepsine göğüs gerdi. Sulanmadı, erimedi.. Taş gibi ayakta kaldı direndi.



Ama ağladı Pazartesi sabahı… Paylaştı acılarla dağlanan yüreğindeki "ah"ı..



Simon Kuper'in hafızamıza yerleştirdiği kült eserinin adını biliyorsunuz: Futbol Sadece Futbol Değildir… Eyvallah!



İzninizle şunu da ben söyleyeceğim: Hayat da sadece futbol değildir!



Omuzu kırıldığı için maçlara çıkamayan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi yeni evli Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altındaydı örneğin… Eşi Kübra'yı kurtardılar, Ahmet Eyüp için genç kadın feryat etti… Bütün gece uğraştılar, ulaşamadılar. Ancak dün akşam ulaşılabildi naaşına… Nice masum hayallerle kurulan o mutlu yuva dağıldı.. Deplasmandaki 5-2'lik Rizespor yenilgisinden sonra Yılmaz Vural takıma 2 gün izin vermişti… Malatya'nın yerlisi dört futbolcu kente dönmüş, ötekiler dağılmış. İzinle kurtulanlara mı sevinelim, yoksa dönenlerin tedirginliğine, evde kalan Ahmet Eyüp'ün kör ölümüne mi yanalım? Yılmaz Hoca mı? Uyumadı hiç, hala uyuyamıyor. Kötü haberi aldıktan sonra telefonu açıyor hıçkırıklarla ağlıyor, konuşamıyor.



Haluk Levent'in şarkısı: YALNIZ DEĞİLSİN



Her felakette olduğu gibi o ayakta, devrede, iş başında…



Adam müzisyen, şarkıcı değil… Adeta sosyal sorumluluk projesi.



Hemen her felakette öne çıkıyor, "Buradayım" diyor… Yardım çağrısında bulunuyor. Sesini duyurabiliyor. Hızla organize ediyor. Ne lazımsa o bölgelere, çok çabuk topluyor, ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Haluk Levent'in halkımıza söylediği en hit parçası şu: Yalnız değilsin!



Sosyal medyada gördüm ki çağrısı örnek katılımlarla göz kamaştırıyor. Merih Demiral mesela.. Atalanta'daki futbol elçimiz 1 milyon TL bağışlamış. Spor ve sanat topluluğundan azımsanmayacak katılımlar var. Aras Bulut İyinemli, Kıvanç Tatlıtuğ gibi... Hepsini tek tek yazamıyorum.



İşte Haluk Levent'in bağış topladığı hesap: Ahbap Derneği T.İş Bankası TR12 0006 4000 0011 0211 3800 59



Haydi iyi insanlar… Sadece Ahbap'a değil, dilediğiniz kampanyaya!"





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