ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından Gijon Açık'ta Rus Andrey Rublev, Floransa Açık'ta Kanadalı Felix Auger-Aliassime kupanın sahibi oldu.



İspanya'da düzenlenen Gijon Açık'ın tekler finalinde, dünya 9 numarası Rublev ile dünya sıralamasının 47. basamağında yer alan ABD'li Sebastian Korda karşılaştı.



Rublev, 1 saat 15 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bu sezonki dördüncü, toplamda ise 12'nci ATP şampiyonluğuna ulaştı.



İtalya'nın Floransa kentinin ev sahipliği yaptığı diğer turnuvanın finalinde ise dünya 13 numarası Auger-Aliassime, ABD'li J.J. Wolf'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 9. kez final oynadığı ATP Turu turnuvalarında ilk kupasına uzandı.





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