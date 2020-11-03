23 MAÇTIR DEPLASMANDA YOK!

🤨Luis Suarez, Devler Ligi'nde son 23 deplasmanda gol atamadı.



❌BATE

❌Arsenal

❌Atletico

❌Gladbach

❌City

❌Celtic

❌PSG

❌Juventus

❌Sporting

❌Olympiakos

❌Juventus

❌Chelsea

❌Roma

❌Tottenham

❌Inter

❌Lyon

❌M.Utd

❌L'Pool

❌Inter

❌Slavia

❌Dortmund

❌Bayern

❌Lokomotiv pic.twitter.com/okvH9wp0u8



— Sporx (@sporx) November 3, 2020

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Rusya'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Atletico Madrid'in golünü 18. dakikada Jose Gimenez kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın golü 25. dakikada (penaltıdan) Anton Miranchuk'tan geldi.VAR'dan gelen uyarısı sonrası pozisyonu izleyen ve penaltı kararı veren Fransız hakem Benoit Bastien, Luis Suarez'i affetmedi. Uruguaylı, hakemle birlikte kenara giderek hem pozisyonu izlemeye çalıştı, hem de itiraz etti. Suarez, bu hareketinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarında gol atamayan Luis Suarez, Moskova'da da bu kötü seriye son veremedi. Suarez'in deplasmanda gol atamadığı maç sayısı 23'e yükseldi.Bu beraberliği ardından Lokomotiv Moskova 2 , Atletico Madrid 4 puana ulaştı.Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı İspanya'da ağırlayacak.