Atletico Madrid, Griezmann ile güldü!

İspanya LaLiga 14. hafta maçında Atletico Madrid, Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid, Griezmann ile güldü!
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26 Kasım 2023 00:54
İspanya LaLiga 14. hafta maçında Atletico Madrid, Mallorca ile karşılaştı.

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 64. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.

Atletico'da milli oyuncu Çağlar Söyüncü süre alamadı. Mallorca forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Beşiktaşlı eski oyuncu Larin ise 62. dakikada Prats'ın yerine oyuna dahil oldu.

Atletico bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Ayrıca toplam galibiyet sayısını 10'a çıkardı.

Ligde puanını 31 yapan Atletico zirve takibini sürdürdü. Mallorca ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Barcelona deplasmanına gidecek. Mallorca ise Alaves'i ağırlayacak.

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