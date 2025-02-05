Atletico Madrid, 'farklı' şekilde yarı finalde

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final maçında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.



Riyadh Air Metropolitano'nda oynanan maçta Atletico Madrid, Getafe'yi 5-0 yendi.



Atletico Madrid'e turu getiren golleri 8. ve 17. dakikalarda Guiliano Simeone, 42. dakikada Samuel Lino, 78. dakikada Angel Correa ve 86. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.



Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, Getafe ile maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Getafe'yi eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.



