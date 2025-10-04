04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-184'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-245'
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-087'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
0-01'
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Atilla Gerin: "Penaltı kararıyla mağlup olduk"

Eyüpspor'da yardımcı antrenör Atilla Gerin, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

calendar 04 Ekim 2025 21:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atilla Gerin: 'Penaltı kararıyla mağlup olduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da yardımcı antrenör Atilla Gerin, "Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz." dedi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, müsabakanın her iki takım açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Gerin, ligde son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:


"Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz. Oyun olarak konuşacaksak eğer, ilk yarı bizim biraz ürettiğimiz, Kocaelispor'un da buna yakın olduğu bir ilk yarı izledik. Ama ikinci yarı biz daha fazla topa sahip olarak biraz daha fazla pozisyon bulduk. Maç bize daha yakındı 80. dakikaya kadar. Maalesef 80. dakikada bir penaltı kararı ve penaltı golüyle mağlup olduk. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Biz de bundan sonraki haftalarda tekrar oyunumuzu geliştirip, puanları almak için çalışmaya devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
