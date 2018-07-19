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Atiba'dan Galatasaray iddialarına yanıt

Atiba, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com
Atiba'dan Galatasaray iddialarına yanıt
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19 Temmuz 2018 23:40
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Atiba, Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialarla ilgili ''İnanmayın, gerçek değil'' ifadesini kullandı.

Habertürk, Galatasaray'ın Atiba ile anlaştığını ve futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etmişti.

İşte Atiba'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...




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