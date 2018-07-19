Atiba'dan Galatasaray iddialarına yanıt

ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme imzalamayaniddialarına yanıt verdi.Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialarla ilgili ''İnanmayın, gerçek değil'' ifadesini kullandı.Habertürk, Galatasaray'ın Atiba ile anlaştığını ve futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etmişti.