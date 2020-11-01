Atiba: "Savaşarak oynadık"

Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Malatyaspor maçının ardından konuştu.

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Atiba: 'Savaşarak oynadık'
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01 Kasım 2020 21:15
Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor karşısında savaşarak oynadıklarını ifade eden Atiba, "Maça iyi başladık. İlk dakikadan itibaren 3 puanı arzuladık. Takım oyununu iyi oynadık. Savaştık. Daha erken bitirebilirdik maçı. Maçın sonuna kadar baskın olan taraf bizdik. Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Larin'in performansını da yorumlayan Atiba, "Cyle için mutluyum. İyi ve çok çalışıyor. Meyvelerini alıyor. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Gol attığı için mutluyum ama daha büyük mutluluğum kazandığımız için..." dedi.

 



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