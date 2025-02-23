İspanya La Liga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Estadio San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao, 7-1'lik skorla kazandı.



Athletic Bilbao, 10. dakikada Mikel Jauregizar ile öne geçti. 35'te Nico Williams, 43'te Maroan Sannadi, 45+2'de Oihan Sancet ilk yarının skorunu belirledi.



Valladolid, 47. dakikada Mamadou Sylla ile maçtaki tek golünü buldu ancak Stanko Juric, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı.



Nico Williams 66'da ikinci golünü atarken, Gorka Guruzeta 69. dakikada farkı 5'e çıkardı. Inaki Williams, 87. dakikada maçın skorunu belirledi.



ATHLETIC BILBAO'NUN DEV SERİSİ



Ligdeki yenilmezlik serisi 16 maça çıkan Athletic Bilbao, puanını 48'e çıkardı ve zirveyi 6 puan geriden 4. sırada takibini sürdürdü.



Üst üste 6. yenilgisini alan Valladolid ise 15 puan ile son sırada yer aldı.



GELECEK HAFTA: A.MADRID - A.BILBAO



Athletic Bilbao, gelecek hafta Atletico Madrid'e konuk olacak. Valladolid ise sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.



