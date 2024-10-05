Atalanta, Genoa'yı gol yağmuruna tuttu!

İtalya Serie A 7. hafta maçında Atalanta, sahasında Genoa'yı 5-1 mağlup etti.

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Atalanta, Genoa'yı gol yağmuruna tuttu!
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05 Ekim 2024 21:00
İtalya Serie A 7. hafta maçında Atalanta, sahasında Genoa ile karşılaştı. Gewiss Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 5-1 kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 24, 50 ve 74. dakikalarda Mateo Retegui, 60. dakikada Ederson ve 80. dakikada Marten de Roon kaydetti. Genoa'nın tek golü 83. dakikada Jeff Ekhator'dan geldi.

Atalanta'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, 68. dakikada Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Atalanta puanını 10'a yükseltti. Genoa ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Venezia ile karşılaşacak. Genoa ise Bologna'yı ağırlayacak.

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