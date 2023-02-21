ASVEL, Anadolu Efes maçı bilet gelirini paylaşıyor

Euroleague'in Fransız ekiplerinden ASVEL, Anadolu Efes maçı gelirinin bir kısmının depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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ASVEL, Anadolu Efes maçı bilet gelirini paylaşıyor
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21 Şubat 2023 23:34
Euroleague ekiplerinden Fransız temsilcisi ASVEL, Anadolu Efes'le oynayacakları maçın gelirini depremzedeler yararına bağışlayacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Anadolu Efes ile oynayacağımız EuroLeague maçında satılan her bilet başına 2 euro'yu depremden zarar gören insanlar adına Nando De Colo'nun seçtiği Ahbap Derneği'ne bağışlayacağız."

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