ASVEL, Anadolu Efes maçı bilet gelirini paylaşıyor

Euroleague ekiplerinden Fransız temsilcisi ASVEL, Anadolu Efes'le oynayacakları maçın gelirini depremzedeler yararına bağışlayacaklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada "Anadolu Efes ile oynayacağımız EuroLeague maçında satılan her bilet başına 2 euro'yu depremden zarar gören insanlar adına Nando De Colo'nun seçtiği Ahbap Derneği'ne bağışlayacağız."
Yapılan açıklamada "Anadolu Efes ile oynayacağımız EuroLeague maçında satılan her bilet başına 2 euro'yu depremden zarar gören insanlar adına Nando De Colo'nun seçtiği Ahbap Derneği'ne bağışlayacağız."
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